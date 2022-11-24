Плачу вперед! (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно

Сегодня у знаменитого актера Михаила Распятова очень сильно болит голова. И это не только результат бурного банкета по поводу аншлага на новом спектакле. Сегодня в одной квартире столкнулись три женщины, имеющие определенные планы на его дальнейшую судьбу, и бедняге придется сделать выбор. К молодой любовнице его влекут страсть и склонность к авантюрам. К немолодой жене - привычка и двадцать лет приятных воспоминаний.



К богатой продюссерше - безоблачное будущее и безграничная любовь. Согласится ли жена за 100 000$ отступных на время развестись с мужем, который и так ей изменяет? Примет ли мужчина миллион из рук влюбленной женщины, чтобы ровно год принадлежать ей безраздельно? Сумеет ли юная красотка одной лишь пылкостью склонить чашу весов на свою сторону?

