Биография

Виктор Титов — режиссер, сценарист и актер. На фестивале «Окно в Европу» в 1999 году ему вручили приз за вклад в российское кино. Родился в Степанакерте 27 марта 1939 года. Творческий путь Титова начался в армии и продолжился в рабочих бригадах на целине, где юноша организовывал самодеятельность, ставил любительские спектакли и принимал в них активное участие. Только в 24 года он смог начать обучение, поступив во ВГИК на курс Михаила Ромма. Выпуск оказался звездным — вместе с Титовым дипломы получали будущие мэтры отечественного кинематографа Динара Асанова и Сергей Соловьев. В 1969 году Виктор Титов стал режиссером на «Мосфильме», а через 20 лет перешел на студию «Ленфильм»‚ где поставил несколько крупных сериалов, в том числе «Жизнь Клима Самгина» и «Русский транзит». Известность и любовь зрителей режиссер получил после фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!». Творческий путь Виктора Титова как артиста кино был коротким. Он смог сняться всего в трех фильмах во второстепенных ролях. В киноленте «Возмездие», вышедшей на экраны в 1967 году, он сыграл замполита Завалишина. Далее были роли в фильмах «Ехали в трамвае Ильф и Петров» и «Берега».