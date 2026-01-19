Ехали в трамвае Ильф и Петров (фильм, 1971) смотреть онлайн

Ехали в трамвае Ильф и Петров
Комедия65 мин12+
Фильм, рассказывающий о жизни страны Советов в 30-е годы ХХ века, создан на основе фельетонов и записных книжек знаменитых писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова...

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ехали в трамвае Ильф и Петров»