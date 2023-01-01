Биография

Одна из легенд советского кино, киноактриса и актриса дубляжа – Нина Агапова. В расцвете своей актерской карьеры она была иконой стиля советского кино. Коренная москвичка, родилась 30 мая 1926 года в рабочей семье. С раннего детства девушка обладала прекрасным голосом и сценическим талантом, в пятнадцатилетнем возрасте она присоединилась к народному хору имени Яркова и во время войны объездила с выступлениями всю большую страну. В послевоенные годы, поддавшись общему увлечению кинематографом, изредка снималась в массовках на «Мосфильме», где ее заметили. Девушка поступает во ВГИК, который закончила в 1951 году. Училась со многими известными в будущем артистами. Дебют в кино для актрисы Нины Агаповой – фильм «Человек № 217» – стал судьбоносным. Но дальнейшую работу актриса продолжила в театре. Театр-студия киноактера стал хорошей школой для актрисы с прекрасными вокальными данными. Ей даже в шутку прочили карьеру звезды оперетты. Но судьба привела ее в театральную труппу с названием «Блуждающие звезды». Активно работать в кино Нина Агапова начала с 1968 года, имея за плечами множество театральных ролей. Все зрители Советского Союза помнят Нину Агапову в роли в фильме «Щит и меч» 1968 года. Затем много запоминающихся кинолент разного плана, для разной аудитории – от детских фильмов до серьезных драматических картин. «Кыш и Двапортфеля», «Трактир на Пятницкой», «Тайна "Черных дроздов"», «Коней на переправе не меняют». Даже в зрелом возрасте актриса блистала на экране, стоит только вспомнить ее роли в фильмах «Крейцерова соната», «Любить по-русски», «Небеса обетованные», «Зависть богов». Работала актрисой дубляжа на озвучивании зарубежных лент, таких как «Цветок кактуса», «Тутси». Всего актриса работала в 122 проектах. Ушла из жизни в 2013 году. Имела множество государственных наград и призов за прекрасные роли. Ветеран труда.