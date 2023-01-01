Биография

Владимир Басов – режиссер, автор сценариев, замечательный артист. Его фильмы стали классикой советского кино. Народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной звезды. Человек с удивительно яркой харизмой, талантливый, впечатляющий, с потрясающим чувством юмора. Родился 28 июля 1923 года в селе Уразово. Вместо учебы во ВГИКе, о которой мечтал, был призван на фронт. Поступить в институт на режиссерское отделение смог только в 1947, учился в классе у Юткевича и Ромма. Владимир Басов отличался сложным, многогранным характером. Актер был три раза женат на коллегах-актрисах – первая жена Роза Макогонова, вторая – Наталья Фатеева, третья – Валентина Титова. Любимые женщины вдохновляли Басова, характер и красота каждой воплощены в удивительно глубоких и психологически сложных образах его картин. Роли Владимира Басова знакомы и любимы. Даже в небольшом эпизоде Басов моментально запоминался. Фильмография – более 136 талантливых работ в 113 проектах. Владимир Басов – автор культовых советских сериалов «Щит и меч», «Дни Турбиных», сценариев кинокартин «Тишина», «Метель», «Мышеловка». Снимался в детских сказочных историях – «Красная Шапочка», «Золотой ключик». Участвовал в озвучивании мультфильмов, его песни стали настоящими шлягерами.