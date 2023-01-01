Шла собака по роялю (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Таня Канарейкина живет в Берсеневке и ничего «романтического» не наблюдает в деревенской жизни. А вокруг летают космонавты, меняются министры, начинаются и заканчиваются чемпионаты мира. Но все это только в телевизоре. Отвернулась Танька от экрана и стала судьбу свою складывать: вначале с летчиком Комаровым с аэродрома соседних Верхних Ямок, не подозревающем о ее существовании, затем - с Мишкой, что живет напротив и без нее знает, что на ней женится. А между тем десятилетняя сестрица, наблюдая кривизну Танькиной судьбы, сочиняет частушки...



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