Шла собака по роялю (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
9.11979, Шла собака по роялю
Мелодрамы, Приключения65 мин12+
Сюжет
Таня Канарейкина живет в Берсеневке и ничего «романтического» не наблюдает в деревенской жизни. А вокруг летают космонавты, меняются министры, начинаются и заканчиваются чемпионаты мира. Но все это только в телевизоре. Отвернулась Танька от экрана и стала судьбу свою складывать: вначале с летчиком Комаровым с аэродрома соседних Верхних Ямок, не подозревающем о ее существовании, затем - с Мишкой, что живет напротив и без нее знает, что на ней женится. А между тем десятилетняя сестрица, наблюдая кривизну Танькиной судьбы, сочиняет частушки...
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВГРежиссёр
Владимир
Грамматиков
- ЕКАктриса
Елена
Кищик
- АФАктёр
Александр
Фомин
- ВКАктёр
Валерий
Кисленко
- ДМАктриса
Дарья
Мальчевская
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- ЮКАктёр
Юрий
Катин-Ярцев
- Актриса
Людмила
Хитяева
- ЕНАктриса
Елизавета
Никищихина
- Актёр
Виктор
Проскурин
- ВТСценарист
Виктория
Токарева
- МКПродюсер
Михаил
Капустин
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ПКОператор
Петр
Катаев
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников