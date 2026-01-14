9.41981, Будьте моим мужем
Драма, Мелодрама82 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Будьте моим мужем (фильм, 1981) смотреть онлайн
О фильме
Детский врач отправляется в отпуск на Юг, где его услуги в качестве... мужа понадобились молодой и очень красивой женщине. Дело в том, что одной с ребёнком ей никто сдавать квартиру в курортном городе не хотел. Нравы тогда такие были. Вот ей и понадобился человек, который мог бы разыграть из себя её мужа для поселения в частном секторе. Ну а как у них сложатся отношения и в других областях, зритель предпочтёт узнать сам. Лёгкая музыкальная комедия с прекрасными актёрами.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АСРежиссёр
Алла
Сурикова
- ЕПАктриса
Елена
Проклова
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- ФААктёр
Филипп
Адамович
- Актриса
Нина
Русланова
- ЛСАктёр
Леонард
Саркисов
- БЦАктёр
Баадур
Цуладзе
- Актёр
Георгий
Штиль
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- Актёр
Олег
Анофриев
- НКАктриса
Наталья
Крачковская
- Актёр
Николай
Гринько
- Актёр
Антон
Табаков
- Актёр
Михаил
Светин
- АВАктриса
Анна
Варпаховская
- ВВАктриса
Валентина
Воилкова
- МХАктёр
Михаил
Херхеулидзе
- ТФАктриса
Туфа
Фазылова
- Актёр
Семён
Фарада
- АКАктёр
Абдулхайр
Касымов
- ОААктриса
Ольга
Анохина
- Актриса
Татьяна
Кузнецова
- ЕХАктриса
Екатерина
Хорова
- ЭАСценарист
Эдуард
Акопов
- АЖПродюсер
Алла
Жаворонкова
- ГБОператор
Григорий
Беленький
- ВЛКомпозитор
Виктор
Лебедев