Будьте моим мужем (фильм, 1981) смотреть онлайн

Будьте моим мужем
9.41981, Будьте моим мужем
Драма, Мелодрама82 мин6+
Детский врач отправляется в отпуск на Юг, где его услуги в качестве... мужа понадобились молодой и очень красивой женщине. Дело в том, что одной с ребёнком ей никто сдавать квартиру в курортном городе не хотел. Нравы тогда такие были. Вот ей и понадобился человек, который мог бы разыграть из себя её мужа для поселения в частном секторе. Ну а как у них сложатся отношения и в других областях, зритель предпочтёт узнать сам. Лёгкая музыкальная комедия с прекрасными актёрами.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
82 мин / 01:22

7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Будьте моим мужем»