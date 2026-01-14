Будьте моим мужем (фильм, 1981) смотреть онлайн

Детский врач отправляется в отпуск на Юг, где его услуги в качестве... мужа понадобились молодой и очень красивой женщине. Дело в том, что одной с ребёнком ей никто сдавать квартиру в курортном городе не хотел. Нравы тогда такие были. Вот ей и понадобился человек, который мог бы разыграть из себя её мужа для поселения в частном секторе. Ну а как у них сложатся отношения и в других областях, зритель предпочтёт узнать сам. Лёгкая музыкальная комедия с прекрасными актёрами.

