Биография

Анна Варпаховская – советская и российская актриса, родилась в 1949 году в Магадане. За большой вклад в развитие театрального искусства удостоена звания заслуженной артистки РСФСР. Награждена орденом Дружбы. Родилась в творческой семье. Ее отец – народный артист РСФСР, известный режиссер и сценарист. Анна училась в ВТУ имени Щукина. В 1971 году получила красный диплом и поступила на службу в столичный драмтеатр имени Станиславского, на сцене которого проработала более 20-ти лет. На ее счету – огромное количество театральных ролей в спектаклях классического репертуара и современных авторов. В 1994 году актриса уехала в Канаду. В Монреале она стала основательницей русского театра, носящего имя ее знаменитого отца Леонида Варпаховского. Анна с успехом играла в постановках собственного театра, что способствовало развитию русской культуры на канадской земле. В настоящий момент актриса выступает в составе труппы киевского театра Леси Украинки. Анна была замужем дважды. Во втором браке у нее родилось двое детей. Первым фильмом Варпаховской стала знаменитая кинолента «Хождение по мукам». В 1979 году Анна Варпаховская за роль Лизы в картине «Суета сует» получила награду IX фестиваля молодых мосфильмовских кинематографистов. Актриса сыграла в кино немного ролей, посвятив себя театральной сцене. Но в ее фильмотеке есть работы в известных фильмах и сериалах: «Экипаж», «Будьте моим мужем», «Идеальная пара», «Человек без сердца».