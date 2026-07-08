Новые приключения капитана Врунгеля
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Новые приключения капитана Врунгеля

Новые приключения капитана Врунгеля (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

1978, Новые приключения капитана Врунгеля
Приключения, Семейный76 мин12+

О фильме

Музыкальная комедия по одноименной повести А. Некрасова. Сев писать сочинение на тему «Как я провел лето», Вася Лопотухин вспомнил своего любимого героя капитана Врунгеля, представил себя рядом с ним внутри Бермудского треугольника. И не заметил, как вступил в смертельную схватку с гангстерами и штормом...

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новые приключения капитана Врунгеля»