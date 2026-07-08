Музыкальная комедия по одноименной повести А. Некрасова. Сев писать сочинение на тему «Как я провел лето», Вася Лопотухин вспомнил своего любимого героя капитана Врунгеля, представил себя рядом с ним внутри Бермудского треугольника. И не заметил, как вступил в смертельную схватку с гангстерами и штормом...

