Новые приключения капитана Врунгеля (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
1978, Новые приключения капитана Врунгеля
Приключения, Семейный76 мин12+
О фильме
Музыкальная комедия по одноименной повести А. Некрасова. Сев писать сочинение на тему «Как я провел лето», Вася Лопотухин вспомнил своего любимого героя капитана Врунгеля, представил себя рядом с ним внутри Бермудского треугольника. И не заметил, как вступил в смертельную схватку с гангстерами и штормом...
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ГВРежиссёр
Геннадий
Васильев
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ЗКАктёр
Зураб
Капианидзе
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- СКАктёр
Савелий
Крамаров
- АМАктёр
Аркадий
Маркин
- КТАктриса
Ксения
Турчан
- РРАктёр
Рудольф
Рудин
- КТАктриса
Ксения
Терентьева
- ЕПАктриса
Е.
Пушкина
- ВШАктёр
В.
Шумилов
- ВЯАктёр
Владимир
Яновскис
- АХСценарист
Александр
Хмелик
- АНСценарист
Андрей
Некрасов
- КЗХудожник
Константин
Загорский
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников