Жили сын и мать, были хорошими друзьями. О своем отце мальчик знал только из рассказов матери. Знал и любил ею созданный образ. Мечтал стать летчиком-испытателем, как погибший отец. Со смертью матери обрывается короткое счастье Сережи. Обманом обернулась прошлая счастливая жизнь. Оказывается, отец жив, но равнодушен к своему сыну, а отцовские чувства отчима - притворные. К Сергею приходит желание отдать «долги» этим людям...

