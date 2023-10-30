Семейные обстоятельства
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Семейные обстоятельства

Фильм Семейные обстоятельства (1977)

7.61977, Семейные обстоятельства
Драма81 мин18+

О фильме

Жили сын и мать, были хорошими друзьями. О своем отце мальчик знал только из рассказов матери. Знал и любил ею созданный образ. Мечтал стать летчиком-испытателем, как погибший отец. Со смертью матери обрывается короткое счастье Сережи. Обманом обернулась прошлая счастливая жизнь. Оказывается, отец жив, но равнодушен к своему сыну, а отцовские чувства отчима - притворные. К Сергею приходит желание отдать «долги» этим людям...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb