Легенды перуанских индейцев (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.91978, Легенды перуанских индейцев
Мультфильм, Советские мультфильмы16 мин12+
О фильме
Об искусстве и культуре древнего индейского племени Мочика.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время16 мин / 00:16
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ВПРежиссёр
Владимир
Пекарь
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- МРСценарист
М.
Родионов
- ЮБСценарист
Юрий
Берёзкин
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- ЛБПродюсер
Любовь
Бутырина
- ВКХудожница
В.
Колесникова
- ТФХудожница
Т.
Фадеева
- ААХудожник
Анатолий
Абаренов
- АГХудожник
Александр
Горленко
- МРХудожница
М.
Рогова
- ВЗХудожник
В.
Захаров
- НСМонтажёр
Наталия
Степанцева
- КРОператор
Кабул
Расулов
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев