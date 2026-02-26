Тишина
Wink
Сериалы
Тишина

Тишина (сериал, 1963) смотреть онлайн

1963, Тишина 1 сезон
Драма12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Демобилизованный Сергей Вохминцев возвращается в Москву и поступает в институт. Неожиданно по клеветническому доносу соседа арестовывают его отца, а Сергея, как сына «врага народа», исключают из партии и института. Парень едет в Казахстан, работает на стройке. У него много верных друзей, и он верит в справедливость.

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тишина»