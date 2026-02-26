Тишина (сериал, 1963) смотреть онлайн
1963, Тишина 1 сезон
Драма12+
Сезоны и серии
О сериале
Демобилизованный Сергей Вохминцев возвращается в Москву и поступает в институт. Неожиданно по клеветническому доносу соседа арестовывают его отца, а Сергея, как сына «врага народа», исключают из партии и института. Парень едет в Казахстан, работает на стройке. У него много верных друзей, и он верит в справедливость.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ВБРежиссёр
Владимир
Басов
- ВКАктёр
Виталий
Коняев
- ГМАктёр
Георгий
Мартынюк
- Актриса
Лариса
Лужина
- НВАктриса
Наталья
Величко
- ВЕАктёр
Владимир
Емельянов
- НВАктёр
Николай
Волков
- Актриса
Лилия
Гриценко
- СПАктёр
Сергей
Плотников
- ГЖАктёр
Георгий
Жжёнов
- ВЗАктёр
Владимир
Земляникин
- ВЛАктёр
Виктор
Ломакин
- ГНАктёр
Г.
Ненашев
- ЕЛАктёр
Евгений
Лазарев
- ВСАктёр
Всеволод
Сафонов
- МУАктёр
Михаил
Ульянов
- ВБСценарист
Владимир
Басов
- ЮБСценарист
Юрий
Бондарев
- ВПХудожник
Валентин
Перелётов
- ЛПМонтажёр
Людмила
Печиева
- ТЛОператор
Тимофей
Лебешев
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер