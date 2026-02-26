Тишина (сериал, 1963) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Демобилизованный Сергей Вохминцев возвращается в Москву и поступает в институт. Неожиданно по клеветническому доносу соседа арестовывают его отца, а Сергея, как сына «врага народа», исключают из партии и института. Парень едет в Казахстан, работает на стройке. У него много верных друзей, и он верит в справедливость.

