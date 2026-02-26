Тишина. Сезон 1. Серия 2
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Тишина (сериал, 1963) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.01963, Тишина. Сезон 1. Серия 2
Драма18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Демобилизованный Сергей Вохминцев возвращается в Москву и поступает в институт. Неожиданно по клеветническому доносу соседа арестовывают его отца, а Сергея, как сына «врага народа», исключают из партии и института. Парень едет в Казахстан, работает на стройке. У него много верных друзей, и он верит в справедливость.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тишина»