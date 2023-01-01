Лариса Лужина
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 4 марта 1939 г. (86 лет)
Биография
Лариса Лужина — актриса СССР и России. Обладательница звания Заслуженной артистки и Ордена за заслуги в культуре и искусстве. Родилась в Ленинграде 4 марта 1939 года. После войны семья Лужиных перебралась в Таллин, где юная Лариса начала заниматься в театральном кружке. Тогда ей посчастливилось выступать не только на школьной, но и на большой сцене. Это и повлияло на решение юной девочки стать актрисой, однако после окончания школы она не поступила в театральное училище. Прийти в кино Ларисе Лужиной посчастливилось случайно — на улице ее пригласили сняться в эпизодической роли. После этого актрису пригласили в фильм «В дождь и в солнце», со съемок в котором стартовала ее карьера. Популярность среди аудитории обрела благодаря киноленте «На семи ветрах». Пик карьеры актрисы приходится на 60-е годы. Тогда она сыграла много разноплановых ролей и создала такие образы, которые впоследствии стали легендарными — им подражали тысячи девушек в СССР и не только. Также снималась в ГДР, где она сыграла много знаменитых ролей, а за некоторые из них даже получила награды и премии.
Фильмография
Актриса
- 9.1
Если ты не со мной2014Бесплатно
- 8.0
Лесное озеро2011, 89 минБесплатно
- 8.4
Май2007, 94 мин
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора2002, 102 минБесплатно
- 9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора2002, 111 минБесплатно
- 9.3
Внимание! Всем постам...1985, 76 минБесплатно
- 8.8
Полигон1982
- 8.7
Четвертая высота1978, 75 минБесплатно
- 9.0
Встреча в конце зимы1978, 81 минБесплатно
- 9.1
Так начиналась легенда1976, 61 минБесплатно
- 9.2
Самый красивый конь1976, 75 минБесплатно
- 9.4
На семи ветрах1962, 100 минБесплатно