Биография

Лариса Лужина — актриса СССР и России. Обладательница звания Заслуженной артистки и Ордена за заслуги в культуре и искусстве. Родилась в Ленинграде 4 марта 1939 года. После войны семья Лужиных перебралась в Таллин, где юная Лариса начала заниматься в театральном кружке. Тогда ей посчастливилось выступать не только на школьной, но и на большой сцене. Это и повлияло на решение юной девочки стать актрисой, однако после окончания школы она не поступила в театральное училище. Прийти в кино Ларисе Лужиной посчастливилось случайно — на улице ее пригласили сняться в эпизодической роли. После этого актрису пригласили в фильм «В дождь и в солнце», со съемок в котором стартовала ее карьера. Популярность среди аудитории обрела благодаря киноленте «На семи ветрах». Пик карьеры актрисы приходится на 60-е годы. Тогда она сыграла много разноплановых ролей и создала такие образы, которые впоследствии стали легендарными — им подражали тысячи девушек в СССР и не только. Также снималась в ГДР, где она сыграла много знаменитых ролей, а за некоторые из них даже получила награды и премии.