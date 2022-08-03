Четвертая высота
Четвертая высота

Четвертая высота (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.71978, Четвертая высота
Драма, Исторический75 мин0+

О легендарной юной актрисе советского кино Гуле Королевой, начавшей сниматься в кино с четырех лет. В мае 1942 года, едва окончив школу, Гуля добровольно ушла на фронт и вскоре героически погибла в бою под Сталинградом.

СССР
Исторический, Драма
SD
75 мин / 01:15

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb