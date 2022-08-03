Четвертая высота (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.71978, Четвертая высота
Драма, Исторический75 мин0+
О фильме
О легендарной юной актрисе советского кино Гуле Королевой, начавшей сниматься в кино с четырех лет. В мае 1942 года, едва окончив школу, Гуля добровольно ушла на фронт и вскоре героически погибла в бою под Сталинградом.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Вознесенский
- ОААктриса
Ольга
Агеева
- Актриса
Лариса
Лужина
- ЛОАктриса
Любовь
Омельченко
- ВПАктёр
Владимир
Пучков
- МСАктриса
Маргарита
Сергеечева
- МЩАктёр
Михаил
Щербаков
- СДАктёр
Сергей
Дворецкий
- ЕВАктриса
Елена
Валаева
- ГФАктёр
Геннадий
Фролов
- СОАктёр
Сергей
Образов
- ВССценарист
Валентина
Спирина
- АРОператор
Александр
Рыбин
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов