На семи ветрах (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Светлана едет к жениху в далекий город, но не застает его. Начинается война, и жених, не дождавшись Светланы, уезжает на фронт, оставив только записку. Светлана устраивается жить в доме на окраине города, который в разное время преображается то в редакцию газеты, то в госпиталь, то в ключевую точку обороны. Светлана меняется вместе с жилищем и все ждет возвращения возлюбленного.



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