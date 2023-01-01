На семи ветрах
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На семи ветрах

На семи ветрах (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

9.41962, На семи ветрах
Драмы, Советские100 мин12+

Сюжет

Светлана едет к жениху в далекий город, но не застает его. Начинается война, и жених, не дождавшись Светланы, уезжает на фронт, оставив только записку. Светлана устраивается жить в доме на окраине города, который в разное время преображается то в редакцию газеты, то в госпиталь, то в ключевую точку обороны. Светлана меняется вместе с жилищем и все ждет возвращения возлюбленного.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные, Советские, Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На семи ветрах»

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