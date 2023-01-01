На семи ветрах (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно
9.41962, На семи ветрах
Драмы, Советские100 мин12+
Сюжет
Светлана едет к жениху в далекий город, но не застает его. Начинается война, и жених, не дождавшись Светланы, уезжает на фронт, оставив только записку. Светлана устраивается жить в доме на окраине города, который в разное время преображается то в редакцию газеты, то в госпиталь, то в ключевую точку обороны. Светлана меняется вместе с жилищем и все ждет возвращения возлюбленного.
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Информация
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- СРРежиссёр
Станислав
Ростоцкий
- Актриса
Лариса
Лужина
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- ЛБАктёр
Леонид
Быков
- Актриса
Клара
Лучко
- МТАктёр
Михаил
Трояновский
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- СПАктриса
Софья
Пилявская
- ЛСАктриса
Лидия
Савченко
- ВЗАктёр
Владимир
Заманский
- Актриса
Светлана
Дружинина
- АГСценарист
Александр
Галич
- СРСценарист
Станислав
Ростоцкий
- МЛПродюсер
Михаил
Литвак
- ИРАктёр дубляжа
Иван
Рыжов
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ВШОператор
Вячеслав
Шумский
- КМКомпозитор
Кирилл
Молчанов