Главная
ТВ-каналы
ЧМ-2026
Фильмы
Сериалы
Музыка
Детям
Игры
Спорт
Подписки
Видеоблоги
Подборки
Активировать промокод
Блог
Бесплатно
Подарочный сертификат
ЧМ-2026
Фильмы
Сериалы
Музыка
Детям
Игры
Спорт
Подписки
Видеоблоги
Подборки
Активировать промокод
Блог
Бесплатно
Подарочный сертификат
Вход | Регистрация
Wink
Лидия Савченко
Лидия Савченко
Поделиться
с друзьями
Карьера
Актриса
Дата рождения
24 февраля 1936 г.
(74 года)
Дата смерти
3 февраля 2011 г.
Фильмография
Все
Актриса
Актриса
9.3
Вор
1997
, 93 мин
Бесплатно
8.5
Скорый поезд
1988
, 93 мин
9.7
Ко мне, Мухтар!
1964
, 81 мин