Вор (фильм, 1997) смотреть онлайн
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Сюжет
Молодая вдова влюбляется в брутального афериста. Владимир Машков в русско-французской криминальной драме о послевоенной жизни от режиссера «Русской игры» и «Водителя для Веры».
Осенью 1952 года Катя, молодая мать-одиночка, знакомится в поезде с красивым мужчиной. Обаятельн�ому и мужественному Толяну, который представился демобилизовавшимся офицером, удалось привлечь не только внимание Кати, но и ее шестилетнего сына Саньки. Вскоре пара начинает жить вместе, и Толян становится для Саньки кумиром и другом. Однако трогательная история о любви и заботе оборачивается местью, когда выясняется, что бравый офицер никакой не отставной военный, а профессиональный вор.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Павел
Чухрай
- Актёр
Владимир
Машков
- Актриса
Екатерина
Редникова
- МФАктёр
Михаил
Филипчук
- АМАктриса
Амалия
Мордвинова
- ЛСАктриса
Лидия
Савченко
- АШАктриса
Анна
Штукатурова
- ОПАктриса
Ольга
Пашкова
- Актёр
Юрий
Беляев
- АКАктёр
Анатолий
Кощеев
- ЛСАктриса
Людмила
Селянская
- Сценарист
Павел
Чухрай
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- НМХудожница
Наталья
Монева
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- ВКОператор
Владимир
Климов
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич