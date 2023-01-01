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Вор (фильм, 1997) смотреть онлайн

9.31997, Вор
Драмы, Криминал94 мин18+

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Сюжет

Молодая вдова влюбляется в брутального афериста. Владимир Машков в русско-французской криминальной драме о послевоенной жизни от режиссера «Русской игры» и «Водителя для Веры».

Осенью 1952 года Катя, молодая мать-одиночка, знакомится в поезде с красивым мужчиной. Обаятельному и мужественному Толяну, который представился демобилизовавшимся офицером, удалось привлечь не только внимание Кати, но и ее шестилетнего сына Саньки. Вскоре пара начинает жить вместе, и Толян становится для Саньки кумиром и другом. Однако трогательная история о любви и заботе оборачивается местью, когда выясняется, что бравый офицер никакой не отставной военный, а профессиональный вор.

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Информация

Страна
Россия, Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вор»

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