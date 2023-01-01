Биография

Екатерина Редникова — российская актриса театра и кино. Родилась в Москве 17 мая 1973 года. В детстве любила петь, но при этом отличалась застенчивым характером. Чтобы помочь Кате преодолеть зажатость на публике, мать будущей актрисы начала водить ее на всевозможные кастинги и проекты, где требовались подходящие детские типажи. Первый опыт съемок в кино и участия в театральных постановках Редникова получила, еще будучи школьницей. Тогда же решила, что в будущем станет актрисой и, окончив среднюю школу, с первой попытки поступила в ГИТИС. Дебют Екатерины Редниковой в кино состоялся в вышедшей на экраны в 1990 году драме «Уроки в конце весны». С тех пор практически ежегодно в творческой биографии актрисы появлялись новые работы: среди них получившие высокие рейтинги «Вор», «Каменская», «Ленинград», «Дом», «Подольские курсанты», «Барышня-крестьянка», которая принесла актрисе «Нику» как исполнительнице лучшей женской роли в 1998 году. Среди успешных сериалов, в которых снималась Редникова, такие проекты, как «Казанова», «Обнимая небо», «Беги!», «Охота на асфальте» и другие. В 2009 году актриса дебютировала в качестве актрисы дубляжа в фильме «Ты и я», озвучив персонажа Миши Бартон Лану Старкову. Фильмография включает более 60 работ.