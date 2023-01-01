Любовь императора
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Любовь императора

Любовь императора (сериал, 2002) смотреть онлайн

8.52002, Любовь императора 1 сезон
12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В центре истории взаимоотношения императора Александра II и княжны Екатерины Долгоруковой. Их сложный роман начался, когда ей было 18 лет, ему - 49. И если разница в возрасте была скорее фактором их сближения, то разница в положениях, вроде бы, не могла позволить им соединиться. Но императоры российские всегда сами решали, кто равен им. И эта женщина приблизилась к Александру II на долгих 16 лет. Личная жизнь царя-освободителя никогда не была скучной: в молодости у него случился роман с королевой Викторией, но интересы трона оказались выше страсти, и скоро у него вышла связь с принцессой Гессен Дармштадской, закончившаяся браком, восьмью детьми и изменой с молоденькой Долгоруковой.

Император разместил княжну в Зимнем дворце, распорядился соединить ее комнаты со своими покоями лифтом, и зажил нелегкой жизнью стареющего мужчины при молодой любовнице. Когда не стало императрицы Марии Александровны, Александр II исполнил давнее свое обещание, и тайно обвенчался с княжной Долгоруковой. До покушения Гриневицкого оставалось 8 месяцев…

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Информация

Страна
Россия

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь императора»

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