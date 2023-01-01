Биография

Георгий Тараторкин — театральный и киноактер СССР и России. Родился в Санкт-Петербурге 11 января 1945 года. Будущий артист начинал путь в театральной сфере с учебы и работы в Ленинградском театре юного зрителя. Там ему удавалось получить ведущие роли, что и сделало его узнаваемым. Стал основателем циркового театра. Карьера Георгия Тараторкина в кино началась с 1968 года. Популярность актер завоевал благодаря съемкам в фильме «Преступление и наказание». После этого Георгий Тараторкин сыграл много знаменитых ролей в театрах. Часто организовывал творческие вечера, где читал произведения советских поэтов. Еще одно появление Георгия в кино — многосерийный фильм «С чего начинается Родина». Тараторкин снялся в 45 картинах, участвовал в телеспектаклях, озвучивал популярные мультфильмы.