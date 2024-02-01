Любовь императора (сериал, 2002) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
В центре истории взаимоотношения императора Александра II и княжны Екатерины Долгоруковой. Их сложный роман начался, когда ей было 18 лет, ему - 49. И если разница в возрасте была скорее фактором их сближения, то разница в положениях, вроде бы, не могла позволить им соединиться. Но императоры российские всегда сами решали, кто равен им. И эта женщина приблизилась к Александру II на долгих 16 лет. Личная жизнь царя-освободителя никогда не была скучной: в молодости у него случился роман с королевой Викторией, но интересы трона оказались выше страсти, и скоро у него вышла связь с принцессой Гессен Дармштадской, закончившаяся браком, восьмью детьми и изменой с молоденькой Долгоруковой.
Император разместил княжну в Зимнем дворце, распорядился соединить ее комнаты со своими покоями лифтом, и зажил нелегкой жизнью стареющего мужчины при молодой любовнице. Когда не стало императрицы Марии Александровны, Александр II исполнил давнее свое обещание, и тайно обвенчался с княжной Долгоруковой. До покушения Гриневицкого оставалось 8 месяцев…
СтранаРоссия
КачествоFull HD
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
- АОРежиссёр
Александр
Орлов
- СГРежиссёр
Светлана
Гуральская
- ТЕРежиссёр
Татьяна
Егорычева
- Актёр
Георгий
Тараторкин
- НААктриса
Наталия
Антонова
- Актриса
Ирина
Купченко
- Актриса
Екатерина
Редникова
- ВХАктёр
Виктор
Харитонов
- Актёр
Валерий
Гришко
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актёр
Карэн
Бадалов
- ВСАктёр
Виктор
Смирнов
- СЛАктёр
Станислав
Ландграф
- ВАСценарист
Валентин
Азерников
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- АРПродюсер
Андрей
Розин
- Художница
Елена
Жукова
- ЕМХудожница
Екатерина
Михайловская
- АМХудожник
Александр
Макаров
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ИГКомпозитор
Ираклий
Габели
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке