СМЕРШ (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.72007, СМЕРШ
Боевики, Военные131 мин16+
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Сюжет
1945 год. Группа офицеров СМЕРШа едет в отпуск в Москву. По дороге они останавливаются в небольшом белорусском городке, где встречают старого друга, который просит их помощи в борьбе с безжалостной бандой, шантажирующей город. Профессионалы СМЕРшевцы оказывются втянуыми в череду драматических событий, где личные чувства идут вразрез с долгом, и противники играют не по правилам. Трагическое противостояние в конце концов выливается в поединок главных героев - капитана СМЕРШа и руководителя банды.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЗРРежиссёр
Зиновий
Ройзман
- АЕАктёр
Андрей
Егоров
- АДАктёр
Андрей
Душечкин
- Актёр
Антон
Макарский
- ЕНАктёр
Евгений
Никитин
- БХАктёр
Борис
Химичев
- Актриса
Екатерина
Редникова
- Актёр
Андрей
Соколов
- АСАктёр
Антон
Сёмкин
- Актриса
Светлана
Устинова
- Актёр
Владимир
Яглыч
- ДИСценарист
Дмитрий
Иванов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- АРОператор
Александр
Рудь
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев