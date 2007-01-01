СМЕРШ (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

1945 год. Группа офицеров СМЕРШа едет в отпуск в Москву. По дороге они останавливаются в небольшом белорусском городке, где встречают старого друга, который просит их помощи в борьбе с безжалостной бандой, шантажирующей город. Профессионалы СМЕРшевцы оказывются втянуыми в череду драматических событий, где личные чувства идут вразрез с долгом, и противники играют не по правилам. Трагическое противостояние в конце концов выливается в поединок главных героев - капитана СМЕРШа и руководителя банды.



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