Биография

Владимир Яглыч — актер театра и кино. Родился Москве 14 января 1983 года. Владимир вырос в обычной семье и ходил в школу безо всяких уклонов в творческое ремесло. К окончанию учебы в 2000 году юноша решил посвятить себя актерской профессии. Он поступил в Театральный институт им. Бориса Щукина, успешно окончив его в 2004 году. Впервые появился на экране в 2003 году, будучи еще студентом, в военной драме «На безымянной высоте». Владимир стал известен благодаря ролям в фильмах «Мы из будущего» (2008), где он исполнил роль Сергея Филатова, и «Мы из будущего 2» (2010). На некоторое время актер получил амплуа «рубахи-парня», но впоследствии начал получать более разноплановые роли. Также он участвовал во многих комедийных проектах, телешоу и телесериалах. Владимир Яглыч продолжает активно сниматься в кино и сериалах, а также участвует в театральных постановках, подтверждая свой статус востребованного актера российского кинематографа.