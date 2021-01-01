Стендап под прикрытием (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Искрометная комедия о превращении полицейской в артистку стендапа. Со Светланой Артюховой шутки плохи, ведь она – старший лейтенант полиции в небольшом подмосковном городке. Но ей предстоит научиться шутить. Младший брат Светы попал в передрягу на стендап-концерте, и теперь ему грозит серьезный срок. Чтобы спасти брата от тюрьмы и раскрыть дело под кодовым названием «СтендОпер», Свете придется стать профессиональным комиком под прикрытием и отправиться в стендап-тур по России. А поможет ей в этом уже опытный артист Илья. Смотрите комедию «Стендап под прикрытием» с Валентиной Мазуниной на Wink!
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Актриса
Валентина
Мазунина
- Актёр
Кирилл
Нагиев
- Актриса
Зоя
Бербер
- Актёр
Владимир
Яглыч
- Актёр
Антон
Жижин
- Актёр
Ренат
Мухамбаев
- Актёр
Михаил
Тройник
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- ЕШАктёр
Ефим
Шифрин
- АНАктёр
Артем
Немов
- Сценарист
Михаил
Зубко
- КТСценарист
Константин
Трофимов
- Продюсер
Георгий
Малков
- Продюсер
Михаил
Зубко
- ЕШПродюсер
Егор
Шорохов
- АРПродюсер
Анна
Рогожина
- ЕАХудожница
Екатерина
Арефьева
- АПМонтажёр
Александр
Пак
- ЮДОператор
Юрий
Данилов
- DГКомпозитор
DJ
Грув