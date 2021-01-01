Стендап под прикрытием (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Искрометная комедия о превращении полицейской в артистку стендапа. Со Светланой Артюховой шутки плохи, ведь она – старший лейтенант полиции в небольшом подмосковном городке. Но ей предстоит научиться шутить. Младший брат Светы попал в передрягу на стендап-концерте, и теперь ему грозит серьезный срок. Чтобы спасти брата от тюрьмы и раскрыть дело под кодовым названием «СтендОпер», Свете придется стать профессиональным комиком под прикрытием и отправиться в стендап-тур по России. А поможет ей в этом уже опытный артист Илья. Смотрите комедию «Стендап под прикрытием» с Валентиной Мазуниной на Wink!



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