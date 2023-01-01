Биография

Михаил Тройник — российский актер. Родился в Рыбинске 24 марта 1988 года. После окончания средней школы Михаил поступил в МГТУ имени Баумана. Параллельно молодой человек играл в КВН. Чуть позднее он поступил во МХАТ на курс Константина Райкина, который оканчил в 2013 году. Сразу после получения высшего профильного образования актер начал сотрудничество с «Гоголь-центром» и участвовать в театральных постановках. Экранным дебютом Михаила Тройника стала комедийная мелодрама 2013 года «Однажды», после чего актер сыграл небольшие роли в драме Натальи Мещаниновой «Комбинат „Надежда“» и детективном сериале «Метод». Самыми известными работами в портфолио Тройника стали фильм Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и сериал «Чики» из линейки more originals.