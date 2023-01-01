Михаил Тройник
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 24 марта 1988 г. (36 лет)
Биография
Михаил Тройник — российский актер. Родился в Рыбинске 24 марта 1988 года. После окончания средней школы Михаил поступил в МГТУ имени Баумана. Параллельно молодой человек играл в КВН. Чуть позднее он поступил во МХАТ на курс Константина Райкина, который оканчил в 2013 году. Сразу после получения высшего профильного образования актер начал сотрудничество с «Гоголь-центром» и участвовать в театральных постановках. Экранным дебютом Михаила Тройника стала комедийная мелодрама 2013 года «Однажды», после чего актер сыграл небольшие роли в драме Натальи Мещаниновой «Комбинат „Надежда“» и детективном сериале «Метод». Самыми известными работами в портфолио Тройника стали фильм Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и сериал «Чики» из линейки more originals.
Фильмография
Актёр
- 8.7
Я знаю, кто тебя убил2024
- 7.6
День недели — любой2024, 77 мин
- 8.4
В баню!2024, 101 мин
- 7.1
Правда2023, 93 минБесплатно
- 8.4
Библиотекарь2023
- 8.6
Папаша в бегах2023, 92 минБесплатно
- 4.9
Невидимый мой2023, 90 мин
- 6.3
F202022, 84 мин
- 6.2
Ниша2022, 93 минБесплатно
- 8.8
Стендап под прикрытием2021, 101 минБесплатно
- 9.3
Чемпион мира2021, 138 минБесплатно
- 8.8
Чики2020
- 6.5
Настоящее будущее2020, 94 мин
- 6.6
Хандра2019, 101 мин
- 8.9
Однажды2015, 94 мин