Дышите свободно (фильм, 2022) смотреть онлайн

Известная женщина-логопед пытается завоевать сердце клиента, который встречается с другой пациенткой. Фильм «Дышите свободно» — тонкая драма Сергея Бодрова о стремлении к счастью с Евгением Ткачуком, Полиной Агуреевой и Полиной Пушкарук.



Ольга Черкасова помогает людям, страдающим от заикания, пусть даже в самой тяжелой форме. Запись на ее групповые занятия стоит недешево, но она прибегает к самым разным техникам, чтобы помочь пациентам. В их числе оказываются автомеханик Илья, начавший заикаться после контузии, и бывшая танцовщица Вера. Однако Ольга понимает, что успешной карьеры ей недостаточно — она мечтает о любви и начинает испытывать влечение к Илье. Однако тот уже встречается с Верой, и попытки Ольги привлечь его внимание портят жизнь всем троим.



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