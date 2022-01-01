Дышите свободно (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Известная женщина-логопед пытается завоевать сердце клиента, который встречается с другой пациенткой. Фильм «Дышите свободно» — тонкая драма Сергея Бодрова о стремлении к счастью с Евгением Ткачуком, Полиной Агуреевой и Полиной Пушкарук.
Ольга Черкасова помогает людям, страдающим от заикания, пусть даже в самой тяжелой форме. Запись на ее групповые занятия стоит недешево, но она прибегает к самым разным техникам, чтобы помочь пациентам. В их числе оказываются автомеханик Илья, начавший заикаться после контузии, и бывшая танцовщица Вера. Однако Ольга понимает, что успешной карьеры ей недостаточно — она мечтает о любви и начинает испытывать влечение к Илье. Однако тот уже встречается с Верой, и попытки Ольги привлечь его внимание портят жизнь всем троим.
К чему это приведет, расскажет драма «Дышите свободно» 2022 года. Смотреть онлайн ее вы сможете на Wink.
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Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Бодров
- Актёр
Евгений
Тка�чук
- ППАктриса
Полина
Пушкарук
- Актриса
Полина
Агуреева
- АКАктёр
Анатолий
Кондю�бов
- АУАктёр
Алексей
Утеганов
- ИДАктёр
Илья
Дель
- Актёр
Михаил
Тройник
- ДЩАктёр
Дмитрий
Щербаков
- ОКАктриса
Ольга
Карленко
- Сценарист
Сергей
Бодров
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- НСПродюсер
Наталья
Смирнова
- ЯГПродю�сер
Яков
Гордин
- АКХудожница
Анастасия
Каримулина
- МЛХудожник
Марк
Ли
- ВКХудожник
Владимир
Кузнецов
- ИГХудожник
Илья
Голуб
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- КЭОператор
Константин
Эсадзе