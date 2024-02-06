Правда
Правда (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

7.22023, Правда
Драма, Триллер93 мин18+
Бывшего заключенного подозревают в похищении девочки, но кто виновен на самом деле? Мрачный триллер, снятый бывшим следователем

О фильме

Отсидевший в тюрьме школьный учитель оказывается втянут в дело о пропавшей девочке сразу после освобождения. Криминальная драма «Правда» — фильм с участием Кирилла Кяро, снятый бывшим следователем.

Молодой школьный преподаватель Женя строит планы на счастливую жизнь со своей девушкой Катей, но оказывается за решеткой из-за подброшенных наркотиков. Отсидев полагающийся срок, он выходит на свободу, но встречается с презрением окружающих. Женю не берут на работу, а бывшая возлюбленная нашла себе другого. Однажды вечером Женя напивается с другом отца, а на следующее утро пропадает пятилетняя сестра Кати. И, как назло, именно он последний раз видел девочку перед исчезновением.

Что произошло тем роковым вечером, расскажет фильм «Правда» 2023 года — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Правда»