Правда (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Отсидевший в тюрьме школьный учитель оказывается втянут в дело о пропавшей девочке сразу после освобождения. Криминальная драма «Правда» — фильм с участием Кирилла Кяро, снятый бывшим следователем.



Молодой школьный преподаватель Женя строит планы на счастливую жизнь со своей девушкой Катей, но оказывается за решеткой из-за подброшенных наркотиков. Отсидев полагающийся срок, он выходит на свободу, но встречается с презрением окружающих. Женю не берут на работу, а бывшая возлюбленная нашла себе другого. Однажды вечером Женя напивается с другом отца, а на следующее утро пропадает пятилетняя сестра Кати. И, как назло, именно он последний раз видел девочку перед исчезновением.



Что произошло тем роковым вечером, расскажет фильм «Правда» 2023 года — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно на Wink.

