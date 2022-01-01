Ниша (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Мастер на все руки решает оставить мирскую работу и стать экстрасенсом, повинуясь указаниям посланника загадочной организации. Фильм «Ниша» — абсурдное драмеди с участием Сергея Гилева и Михаила Тройника с фестиваля «Послание к человеку».
Слава перевозит грузы и собирает мебель, но в свободное время предпочитает закрывать отрицательную энергию в банках и обнаруживать геопатогенные места. Его жизнь пронизана магией, и забыть о ней он не может даже по требованию начальства. Это приводит к тому, что он решает посвятить экстрасенсорике все свое время, несмотря на сомнения жены. По совету работника таинственной конторы, заинтересовавшейся деятельностью Вячеслава, он покупает себе деловой костюм и едет в Йошкар-Олу на важную миссию.
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Рейтинг
- АЕРежиссёр
Антон
Ермолин
- ВСАктёр
Владимир
Свирский
- ЕНАктриса
Елена
Николаева
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актёр
Михаил
Тройник
- МФАктёр
Михаил
Филиппов
- АПАктёр
Алексей
Подольский
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- АСАктёр
Айнур
Сафиуллин
- РХСценарист
Рамиль
Хадиулин
- ЭГСценарист
Эркин
Газизов
- Продюсер
Алексей
Учитель
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- ААПродюсер
Анастасия
Акопян
- ОМПродюсер
Ольга
Митина
- ММХудожник
Максим
Малеев
- ПГХудожница
Полина
Гречко
- НКОператор
Николай
Корниенко
- НХКомпозитор
Николай
Хоменко