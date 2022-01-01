Ниша (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Мастер на все руки решает оставить мирскую работу и стать экстрасенсом, повинуясь указаниям посланника загадочной организации. Фильм «Ниша» — абсурдное драмеди с участием Сергея Гилева и Михаила Тройника с фестиваля «Послание к человеку».



Слава перевозит грузы и собирает мебель, но в свободное время предпочитает закрывать отрицательную энергию в банках и обнаруживать геопатогенные места. Его жизнь пронизана магией, и забыть о ней он не может даже по требованию начальства. Это приводит к тому, что он решает посвятить экстрасенсорике все свое время, несмотря на сомнения жены. По совету работника таинственной конторы, заинтересовавшейся деятельностью Вячеслава, он покупает себе деловой костюм и едет в Йошкар-Олу на важную миссию.



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