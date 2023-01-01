Искусство соблазна (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+25 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 1
- 18+31 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 2
- 18+26 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 3
- 18+30 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 4
- 18+27 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 5
- 18+30 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 6
- 18+26 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 7
- 18+26 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 8
- 18+27 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 9
- 18+27 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Три разных женщины объединяются, чтобы профессионально уличать чужих мужей в неверности. Однако среди изменщиков встречаются опасные л�юди… «Искусство соблазна» — сериал от создателей «Жизни по вызову» в духе «Отчаянных домохозяек».
Главные героини — трио, перед которым не устоит ни один неверный муж. Яркая сердцеедка Анфиса, интеллектуалка София и счастливая мать ангелочков Милена владеют настолько изощренными манипуляциями, что перед ними не устоит ни одна жертва. Но охотятся на мужчин они вовсе не по прихоти: у них честный бизнес, в котором они выводят на чистую воду тех, кто нечестен с супругой. За то, чтобы знать горькую правду, обманутые женщины готовы платить серьезные суммы. Но доказать измену — только половина дела. Гораздо важнее, что будет потом, ведь некоторые из изменщиков могут оказать импульсивными и опасными людьми, не готовыми признавать своих ошибок ни перед кем… А некоторые из обманутых жен готовы раскаяться и обмануться еще раз ради сохранения семьи. Да, к тому же, у самих подруг тоже есть чувства и личная жизнь.
Как обычной женщине остаться профессионалом в области разоблачений и при этом не разочароваться в любви? Не пропустите яркое драмеди от Сарика Андреасяна, чтобы узнать о судьбе героинь. «Искусство соблазна», сериал 2025 года, можно смотреть онлайн на Wink.
Все сезоны сериала Искусство соблазна смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Сарик
Андреасян
- ЛМАктриса
Лиза
Моряк
- Актриса
Анна
Глаубэ
- ОСАктриса
Ольга
Смирнова
- Актёр
Роман
Маякин
- Актёр
Михаил
Тройник
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- Актёр
Никита
Тарасов
- АСАктёр
Артем
Сучков
- Актриса
Валерия
Шкирандо
- ЖМАктриса
Женя
Малахова
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- ЕЕСценарист
Ерзия
Ертлес
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ГАПродюсер
Гайк
Асатрян
- АГПродюсер
Андрей
Гаврилов
- ЕЕПродюсер
Ерзия
Ертлес
- МФПродюсер
Маргарита
Фильчина