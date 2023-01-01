Искусство соблазна (сериал, 2025) смотреть онлайн

Три разных женщины объединяются, чтобы профессионально уличать чужих мужей в неверности. Однако среди изменщиков встречаются опасные л�юди… «Искусство соблазна» — сериал от создателей «Жизни по вызову» в духе «Отчаянных домохозяек».



Главные героини — трио, перед которым не устоит ни один неверный муж. Яркая сердцеедка Анфиса, интеллектуалка София и счастливая мать ангелочков Милена владеют настолько изощренными манипуляциями, что перед ними не устоит ни одна жертва. Но охотятся на мужчин они вовсе не по прихоти: у них честный бизнес, в котором они выводят на чистую воду тех, кто нечестен с супругой. За то, чтобы знать горькую правду, обманутые женщины готовы платить серьезные суммы. Но доказать измену — только половина дела. Гораздо важнее, что будет потом, ведь некоторые из изменщиков могут оказать импульсивными и опасными людьми, не готовыми признавать своих ошибок ни перед кем… А некоторые из обманутых жен готовы раскаяться и обмануться еще раз ради сохранения семьи. Да, к тому же, у самих подруг тоже есть чувства и личная жизнь.



Как обычной женщине остаться профессионалом в области разоблачений и при этом не разочароваться в любви? Не пропустите яркое драмеди от Сарика Андреасяна, чтобы узнать о судьбе героинь. «Искусство соблазна», сериал 2025 года, можно смотреть онлайн на Wink.



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