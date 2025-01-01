Искусство соблазна (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Искусство соблазна. Сезон 1. Серия 3
Искусство соблазна
1-й сезон
3-я серия
8.32025, Искусство соблазна. Сезон 1. Серия 3
Драма, Мелодрама18+
О сериале

Три абсолютно разные женщины — холодная разбивательница сердец Анфиса, воздушная интеллектуалка София и жизнелюбивая мать троих детей Милена — основывают агентство по уличению неверных мужей в изменах, ведь им не составляет труда затащить в постель любого, используя психологические манипуляции и приемы.

Девушки берут очередной заказ — им нужно добыть доказательства неверности олигарха Дмитрия. Взамен его жена предлагает половину компании мужа после развода. Миссия по соблазнению проходит успешно, девушки празднуют победу — теперь они могут выйти из бизнеса и больше ни в чем не нуждаться. Но жена прощает Дмитрия и всё ему рассказывает. Узнав, что его развели и чуть не лишили половины компании, он приходит в бешенство и хочет уничтожить дерзких мстительниц.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

