Искусство соблазна (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+25 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 1
- 18+31 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 2
- 18+26 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 3
- 18+30 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 4
- 18+27 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 5
- 18+30 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 6
- 18+26 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 7
- 18+26 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 8
- 18+27 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 9
- 18+27 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Три абсолютно разные женщины — холодная разбивательница сердец Анфиса, воздушная интеллектуалка София и жизнелюбивая мать троих детей Милена — основывают агентство по уличению неверных мужей в изменах, ведь им не составляет труда затащить в постель любого, используя психологические манипуляции и приемы.
Девушки берут очередной заказ — им нужно добыть доказательства неверности олигарха Дмитрия. Взамен его жена предлагает половину компании мужа после развода. Миссия по соблазнению проходит успешно, девушки празднуют победу — теперь они могут выйти из бизнеса и больше ни в чем не нуждаться. Но жена прощает Дмитрия и всё ему рассказывает. Узнав, что его развели и чуть не лишили половины компании, он приходит в бешенство и хочет уничтожить дерзких мстительниц.
Сериал Искусство соблазна 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Сарик
Андреасян
- ЛМАктриса
Лиза
Моряк
- Актриса
Анна
Глаубэ
- ОСАктриса
Ольга
Смирнова
- Актёр
Роман
Маякин
- Актёр
Михаил
Тройник
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- Актёр
Никита
Тарасов
- АСАктёр
Артем
Сучков
- Актриса
Валерия
Шкирандо
- ЖМАктриса
Женя
Малахова
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- ЕЕСценарист
Ерзия
Ертлес
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ГАПродюсер
Гайк
Асатрян
- АГПродюсер
Андрей
Гаврилов
- ЕЕПродюсер
Ерзия
Ертлес
- МФПродюсер
Маргарита
Фильчина