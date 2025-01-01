Искусство соблазна (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Три абсолютно разные женщины — холодная разбивательница сердец Анфиса, воздушная интеллектуалка София и жизнелюбивая мать троих детей Милена — основывают агентство по уличению неверных мужей в изменах, ведь им не составляет труда затащить в постель любого, используя психологические манипуляции и приемы.



Девушки берут очередной заказ — им нужно добыть доказательства неверности олигарха Дмитрия. Взамен его жена предлагает половину компании мужа после развода. Миссия по соблазнению проходит успешно, девушки празднуют победу — теперь они могут выйти из бизнеса и больше ни в чем не нуждаться. Но жена прощает Дмитрия и всё ему рассказывает. Узнав, что его развели и чуть не лишили половины компании, он приходит в бешенство и хочет уничтожить дерзких мстительниц.



