Искусство соблазна (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Три леди с обостренным чувством справедливости основывают агентство по разоблачению неверных мужей: смотрите сериал «Искусство соблаз�на», 1 сезон уже доступен на Wink. Драмеди от Сарика Андреасяна в духе «Отчаянных домохозяек».



Три главных героини абсолютно не похожи друг на друга. Анфиса — холодная разбивательница сердец, София — романтичная интеллектуалка, а Милена — жизнелюбивая мать, воспитывающая троих детей. У них абсолютно разный стиль жизни, но их объединяет бизнес: агентство, в котором верность мужей подвергается проверке на прочность. Однажды в эту своеобразную компанию обращается супруга олигарха, предлагающая взамен на информацию об измене мужа свою долю в его компании. Кажется, что героини могут закрывать свой бизнес и ни в чем не нуждаться до конца жизни, однако ситуация оборачивается не в их сторону. Клиентка, готовая простить супруга, раскаивается в своем поступке, и теперь разгневанный олигарх открывает на адюльтер-детективов охоту.



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