Искусство соблазна (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+25 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 1
- 18+31 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 2
- 18+26 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 3
- 18+30 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 4
- 18+27 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 5
- 18+30 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 6
- 18+26 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 7
- 18+26 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 8
- 18+27 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 9
- 18+27 мин
Искусство соблазна
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Три леди с обостренным чувством справедливости основывают агентство по разоблачению неверных мужей: смотрите сериал «Искусство соблаз�на», 1 сезон уже доступен на Wink. Драмеди от Сарика Андреасяна в духе «Отчаянных домохозяек».
Три главных героини абсолютно не похожи друг на друга. Анфиса — холодная разбивательница сердец, София — романтичная интеллектуалка, а Милена — жизнелюбивая мать, воспитывающая троих детей. У них абсолютно разный стиль жизни, но их объединяет бизнес: агентство, в котором верность мужей подвергается проверке на прочность. Однажды в эту своеобразную компанию обращается супруга олигарха, предлагающая взамен на информацию об измене мужа свою долю в его компании. Кажется, что героини могут закрывать свой бизнес и ни в чем не нуждаться до конца жизни, однако ситуация оборачивается не в их сторону. Клиентка, готовая простить супруга, раскаивается в своем поступке, и теперь разгневанный олигарх открывает на адюльтер-детективов охоту.
Смогут ли подруги выйти из этой ситуации? Смотрите сериал «Искусство соблазна», 1 сезон, онлайн на Wink.
Сериал Искусство соблазна 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Сарик
Андреасян
- ЛМАктриса
Лиза
Моряк
- Актриса
Анна
Глаубэ
- ОСАктриса
Ольга
Смирнова
- Актёр
Роман
Маякин
- Актёр
Михаил
Тройник
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- Актёр
Никита
Тарасов
- АСАктёр
Артем
Сучков
- Актриса
Валерия
Шкирандо
- ЖМАктриса
Женя
Малахова
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- ЕЕСценарист
Ерзия
Ертлес
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ГАПродюсер
Гайк
Асатрян
- АГПродюсер
Андрей
Гаврилов
- ЕЕПродюсер
Ерзия
Ертлес
- МФПродюсер
Маргарита
Фильчина