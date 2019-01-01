Хандра (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

История троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярска, диджей Виталик теряет деньги за хату, а режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм. Разобраться с проблемами друзьям мешают киргизы-заговорщики, врачи-сексисты, омоновцы-ГЛИЦИНисты и прочие небезопасные сограждане.



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