Хандра (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
История троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярска, диджей Виталик теряет деньги за хату, а режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм. Разобраться с проблемами друзьям мешают киргизы-заговорщики, врачи-сексисты, омоновцы-ГЛИЦИНисты и прочие небезопасные сограждане.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Камынин
- Актёр
Данила
Якушев
- Актёр
Михаил
Тройник
- ККАктёр
Кирилл
Ковбас
- ЕААктриса
Екатерина
Агеева
- КЗАктриса
Ксения
Зуева
- СБАктёр
Семен
Барков
- Актриса
Анастасия
Куимова
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актриса
Равшана
Куркова
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- АКСценарист
Алексей
Камынин
- ВАСценарист
Виталий
Анохин
- ДЛСценарист
Денис
Липатов
- НКСценарист
Никита
Корнев
- ЕГПродюсер
Екатерина
Голубева-Польди
- АМПродюсер
Андрей
Мгэр
- МППродюсер
Мария
Перлич
- ЕСПродюсер
Евгений
Субочев
- АС�Художница
Александра
Сачкова
- НКОператор
Никита
Корнев
- ВВКомпозитор
Вера
Васильева