Хандра
Wink
Фильмы
Хандра
6.62019, Хандра
Комедии101 мин18+
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Хандра (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

История троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярска, диджей Виталик теряет деньги за хату, а режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм. Разобраться с проблемами друзьям мешают киргизы-заговорщики, врачи-сексисты, омоновцы-ГЛИЦИНисты и прочие небезопасные сограждане.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хандра»

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