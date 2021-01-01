Чемпион мира (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Борьба двух сильнейших гроссмейстеров за шахматную корону. Константин Хабенский, Иван Янковский и Федор Добронравов в спортивной драме «Чемпион мира» от создателей хитов «Легенда №17» и «Движение вверх».
В 1978 году на Филиппинах ожидается легендарный шахматный поединок за звание чемпиона мира. Противостояние двух сильнейших гроссмейстеров планеты далеко выходит за пределы шахматной доски: опытный претендент на титул Виктор Корчной, дискредитированный на родине, против молодого действующего чемпиона Анатолия Карпова. Правительство СССР ставит перед Карповым задачу вырвать победу у предателя родины и доказать, что шахматная школа Советского Союза — лучшая в мире.
Удастся ли юному чемпиону выстоять в изнуряющей психологической войне и сохранить свой титул? Узнаете, если будете смотреть фильм «Чемпион мира» 2021 года онлайн и в хорошем качестве на Wink — звездный дуэт Янковского и Хабенского уже ждет вас на нашем видеосервисе!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Сидоров
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Иван
Янковский
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актёр
Виктор
Добронравов
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актриса
Диана
Пожарская
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актёр
Михаил
Тройник
- Актёр
Александр
Филиппенко
- Сценарист
Алексей
Сидоров
- Продюсер
Никита
Михалков
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- УПХудожница
Ульяна
Полянская
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- ДКМонтажёр
Дмитрий
Корабельников
- ММОператор
Михаил
Милашин
- АВКомпозитор
Артем
Васильев