Чемпион мира (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Борьба двух сильнейших гроссмейстеров за шахматную корону. Константин Хабенский, Иван Янковский и Федор Добронравов в спортивной драме «Чемпион мира» от создателей хитов «Легенда №17» и «Движение вверх».



В 1978 году на Филиппинах ожидается легендарный шахматный поединок за звание чемпиона мира. Противостояние двух сильнейших гроссмейстеров планеты далеко выходит за пределы шахматной доски: опытный претендент на титул Виктор Корчной, дискредитированный на родине, против молодого действующего чемпиона Анатолия Карпова. Правительство СССР ставит перед Карповым задачу вырвать победу у предателя родины и доказать, что шахматная школа Советского Союза — лучшая в мире.



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