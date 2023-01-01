Биография

Алексей Сидоров — российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, монтажер. Лауреат премий «Золотой орел» и ТЭФИ. Родился в Северодвинске 22 августа 1968 года. Окончил кулинарное училище, работал поваром в ресторане, позже — на Северном машиностроительном предприятии Северодвинска. Но дальнейшую биографию определила любовь к литературе: Алексей поступил на филологический факультет Петрозаводского государственного университета. Получив диплом, переехал в Москву и поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. После учебы в 2000 году впервые попробовал себя как режиссер монтажа и соавтор сценария в фильме «Рыцарский роман». Первой крупной работой Алексея Сидорова стал телевизионный сериал «Бригада», получивший статус культового. Через два года после успешного дебюта выпустил фильм «Бой с тенью», популярность которого побудила его снять две части продолжения. Также значимыми картинами стали военный боевик «Т-34» и драма «Чемпион мира». Написал сценарии и выступил автором идеи в проектах других режиссеров: «Операция Мухаббат», «Седьмая руна», «Темный мир в 3D», «Звездочет».