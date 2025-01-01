Кракен (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
«Кракен» — фильм о борьбе с морским монстром от Николая Лебедева, автора «Легенды №17» и «Экипажа». В главных ролях — Виктор Добронравов, Александр Петров, а также Сергей Гармаш.
В Гренландском море во время важной миссии исчезает подводная лодка. На ее борту находится секретное оружие, способное изменить баланс сил, поэтому на поиски срочно отправляется другая субмарина — «Заполярье». Судном командует капитан Виктор Воронин. Для него задание становится личным: пропавший командир — его старший брат. В то же время в северных водах просыпается огромное чудовище, до сих пор скрытое во мраке морских глубин.
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СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время133 мин / 02:13
Рейтинг
- Режиссёр
Николай
Лебедев
- Актёр
Виктор
Добронравов
- РДАктёр
Роман
Дудич
- ДХАктёр
Денис
Хохрин
- МДАктёр
Михаил
Данилюк
- Актёр
Алексей
Гуськов
- ЛСАктёр
Лев
Семашков
- Актёр
Александр
Петров
- АБАктёр
Антон
Богданов
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Сценарист
Алексей
Сидоров
- ЛВПродюсер
Леонид
Верещагин
- Продюсер
Никита
Михалков
- ЮЧХудожница
Юлия
Чарандаева
- ГЧМонтажёр
Гелиос
Чучка
- АВКомпозитор
Артем
Васильев