Кракен (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Кракен» — фильм о борьбе с морским монстром от Николая Лебедева, автора «Легенды №17» и «Экипажа». В главных ролях — Виктор Добронравов, Александр Петров, а также Сергей Гармаш.



В Гренландском море во время важной миссии исчезает подводная лодка. На ее борту находится секретное оружие, способное изменить баланс сил, поэтому на поиски срочно отправляется другая субмарина — «Заполярье». Судном командует капитан Виктор Воронин. Для него задание становится личным: пропавший командир — его старший брат. В то же время в северных водах просыпается огромное чудовище, до сих пор скрытое во мраке морских глубин.



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