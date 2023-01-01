Биография

Антон Богданов – актер российского кинематографа. Детство прошло в городе Березники, находящемся в Пермской области. Семья будущего актера не связана с искусством: папа – медицинский специалист, мама –учительница. Уже в школе принимал участие в команде КВН. Активно занимался спортом, успев попробовать и большой теннис, и велоспорт, и бальные танцы. Затем получил высшее образование, выучившись на режиссера массовых мероприятий. Сделала известным Богданова роль в сериале «Реальные пацаны». Дебют стал весьма успешным: с этого момента начал активно сниматься в кино. Был женат на девушке по имени Полина, в разводе, живет с сыном Демьяном в столице РФ. В 2012 году его пригласили сыграть Антона Мухина в ленте «Джентльмены, удачи!». Затем настал черед картин «Елки-3» в комедийном жанре. Снялся и в следующей части под названием «Елки 1914», а затем и в финальных выпусках популярного проекта. В 2015 году увидела свет картина с его участием «Бармен». Также появился в одной из главных ролей в военной драме «Т-34», вышедшей на экраны в 2019 году. Занимается дублированием зарубежных фильмов. Дал свой голос героям южнокорейского аниме «Риф» и британской ленты «Чужие на районе».