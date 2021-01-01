Нормальный только я (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Действие разворачивается в детском лагере «Красный сокол», который по корыстной договорeнности директора Игоря Новожилова и местного мэра Виктора Рюриковича признают аварийным. Но их амбициозным планам не суждено сбыться, в лагерь, неожиданно, приезжает отряд детей с особенностями здоровь�я. Угрозы, подкуп, поджог — Игорь идeт на всe, чтобы выставить детей из лагеря. Но те готовы отстаивать своe право на долгожданный отдых. И тогда директор привозит в лагерь подростков из неблагополучных семей с целью выжить «нежеланных гостей». Так сталкиваются два детских мира: здоровых, но никому не нужных, и любимых дома, но с инвалидностью…



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