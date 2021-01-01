Нормальный только я (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.82021, Нормальный только я
Комедии94 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Действие разворачивается в детском лагере «Красный сокол», который по корыстной договорeнности директора Игоря Новожилова и местного мэра Виктора Рюриковича признают аварийным. Но их амбициозным планам не суждено сбыться, в лагерь, неожиданно, приезжает отряд детей с особенностями здоровь�я. Угрозы, подкуп, поджог — Игорь идeт на всe, чтобы выставить детей из лагеря. Но те готовы отстаивать своe право на долгожданный отдых. И тогда директор привозит в лагерь подростков из неблагополучных семей с целью выжить «нежеланных гостей». Так сталкиваются два детских мира: здоровых, но никому не нужных, и любимых дома, но с инвалидностью…
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АБРежиссёр
Антон
Богданов
- АБАктёр
Антон
Богданов
- ОЛАктриса
Ольга
Лерман
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Максим
Виторган
- СКАктёр
Сергей
Кутергин
- ЕГАктёр
Егор
Гуськов
- СВАктриса
Софи
Витаута
- ИГАктёр
Игорь
Гаспарян
- АНАктёр
Артур
Новгородцев
- ЕЕАктёр
Егор
Еговцев
- МШСценарист
Михаил
Шулятьев
- АБСценарист
Антон
Богданов
- АБПродюсер
Антон
Богданов
- АППродюсер
�Александр
Пережогин
- МШПродюсер
Михаил
Шулятьев
- МЧПродюсер
Михаил
Чечельницкий
- ОБХудожница
Ольга
Беляшина
- НСХудожница
Наталия
Санина
- АЧХудожница
Анастасия
Черных
- АЕХудожник
Александр
Ефремов
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв
- ПАКомпозитор
Павел
Артемьев
- АХКомпозитор
Антон
Хабибулин