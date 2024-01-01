Поймай собаку, если сможешь (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Пока семья не дома, воры охотятся за их собачкой, случайно ставшей обладательницей драгоценного кольца. Комедия «Поймай собаку, если сможешь» — фильм 2024 года с Глюкозой, Полиной Айнутдиновой и Дмитри�ем Хрусталевым о том, что порой за свое счастье приходится постоять и хозяевам, и их питомцам.



Семья Колечкиных переживает не лучшие времена. У папы Бориса плохо идут дела с писательством, а бизнес мамы Алины загибается. Их десятилетняя дочь Луша сочувствует обоим, но не теряет рассудительности. Отношения между супругами ждет новое испытание, когда видный коллекционер Сергей Амиантов, бывший Алины, появляется на пороге их антикварного магазина. Амиантов приглашает всю семью на новогодний карнавал, где двое мужчин начинают поединок за сердце Алины. Тем временем к семье домой проникают воры. Парочка мошенников хочет украсть их любимую собачку Кристи, случайно съевшую дорогое кольцо, украшение Нефертити. Хорошо, что Кристи защищает влюбленный в нее бродяга-пес Карузо, которого Колечкины взяли к себе.



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