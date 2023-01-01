Биография

Дмитрий Хрусталев — актер, ведущий, юморист и шоумен. Родился в Ленинграде 20 февраля 1979 года. В детские годы занимался танцами и выступал на сцене, но после окончания школы подал документы в аграрный университет. Во время учебы заинтересовался Клубом веселых и находчивых. Под руководством Хрусталева команда «Сборная Санкт-Петербурга» завоевала несколько престижных кубков и вышла в Высшую лигу. В 2008 году попал в Comedy Club, а спустя пять лет стал соведущим в программе «Вечерний Ургант». Также пробовал свои силы в театре, играл в спектакле «За двумя зайцами». Сегодня фильмография Дмитрия Хрусталева насчитывает более 30 проектов. Он сыграл в таких сериалах, как «Мечты Алисы», «Временно недоступен», «Я не шучу», «Маркони сегодня», в комедиях «Беременный», «Самый лучший фильм 2», «Дублер». Также дублировал персонажей мультиков «Медведи-соседи», «Волшебный парк Джун».