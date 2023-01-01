Вредная привычка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Когда отец и сын остаются без жилья, они решают взять абонемент в спортзал и поселиться там. Ян Цапник в умопомрачительной комедии «Вредная привычка» о конфликте города и провинции.
Николай живет в деревне со своим взрослым сыном Васей. Отец любит покурить, и однажды непотушенный бычок становится причиной большого пожара, в результате которого оба мужчины лишаются единственного жилья. Чтобы подзаработать денег, они едут в город, но Николай продолжает притягивать к себе несчастья. Тогда Васе приходит в голову идея — разжиться абонементом в круглосуточный фитнес-клуб и поселиться там, пока их положение не наладится. Сотрудники клуба быстро раскрывают этот план, но «выселить» Николая и Васю будет не так просто.
За их уморительными приключениями можно наблюдать в комедии «Вредная привычка» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
- Режиссёр
Митрий
Семенов-Алейников
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Антон
Жижин
- АСАктриса
Александра
Соловьева
- Актриса
Агата
Муцениеце
- Актриса
Наталья
Земцова
- Актёр
Дмитрий
Хрусталев
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актриса
Раиса
Рязанова
- ЕШАктриса
Елизавета
Шукова
- АПАктёр
Андрей
Пынзару
- АТСценарист
Анна-Лиза
Техменева
- ДБПродюсер
Денис
Баглай
- ВЛПродюсер
Владимир
Лаптев
- АЛПродюсер
Андрей
Липов
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- НКОператор
Никита
Кузьменко