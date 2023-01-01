Вредная привычка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Когда отец и сын остаются без жилья, они решают взять абонемент в спортзал и поселиться там. Ян Цапник в умопомрачительной комедии «Вредная привычка» о конфликте города и провинции.



Николай живет в деревне со своим взрослым сыном Васей. Отец любит покурить, и однажды непотушенный бычок становится причиной большого пожара, в результате которого оба мужчины лишаются единственного жилья. Чтобы подзаработать денег, они едут в город, но Николай продолжает притягивать к себе несчастья. Тогда Васе приходит в голову идея — разжиться абонементом в круглосуточный фитнес-клуб и поселиться там, пока их положение не наладится. Сотрудники клуба быстро раскрывают этот план, но «выселить» Николая и Васю будет не так просто.



За их уморительными приключениями можно наблюдать в комедии «Вредная привычка» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

