Вредная привычка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

8.72023, Вредная привычка
Комедия94 мин16+
Оставшись без жилья, отец и сын поселяются в круглосуточном фитнес-центре. Комедия с Яном Цапником

О фильме

Когда отец и сын остаются без жилья, они решают взять абонемент в спортзал и поселиться там. Ян Цапник в умопомрачительной комедии «Вредная привычка» о конфликте города и провинции.

Николай живет в деревне со своим взрослым сыном Васей. Отец любит покурить, и однажды непотушенный бычок становится причиной большого пожара, в результате которого оба мужчины лишаются единственного жилья. Чтобы подзаработать денег, они едут в город, но Николай продолжает притягивать к себе несчастья. Тогда Васе приходит в голову идея — разжиться абонементом в круглосуточный фитнес-клуб и поселиться там, пока их положение не наладится. Сотрудники клуба быстро раскрывают этот план, но «выселить» Николая и Васю будет не так просто.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вредная привычка»