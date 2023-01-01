Биография

Российская актриса Наталья Земцова прославилась благодаря роли в сериале «Восьмидесятые». Красивая девушка с запоминающимися голубыми глазами стала любимицей публики и отечественных режиссеров. Будущая «звезда» родилась в Омске. Родители поддержали девушку, когда та решила стать актрисой. Наталья попытала счастья в нескольких московских вузах, но у нее не получилось поступить. Девушка вернулась в родной город, год провела в качестве ученицы при местном Театре юного зрителя, а после смогла поступить в учебное заведение в Санкт-Петербурге. Кинокарьеру Земцова начинала с эпизодических ролей. В 2012 году девушке посчастливилось пройти кастинг на проект «Восьмидесятые». Сериал представлял собой фантазию на тему того, как мог бы выглядеть советский ситком. «Восьмидесятые» пользовались большой популярностью и продержались в эфире целых шесть лет. В этот период список сериалов Натальи Земцовой значительно пополнился. Молодая «звезда» сыграла в таких многосерийных лентах, как «Кухня», «Дело следователя Никитина» и «Опережая выстрел». Актриса также появилась в фильмах «Смешанные чувства» и «Что творят мужчины! 2». Личная жизнь Натальи Земцовой была поводом для пересудов. В 2014 году артистка родила сына. Через два года оказалось, что его отцом был женатый музыкант Сергей Крестовский. После развода Крестовского он и Наталья Земцова смогли заключить официальный союз.