День слепого Валентина
Wink
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День слепого Валентина
8.42022, День слепого Валентина
Комедии, Мелодрамы107 мин18+

День слепого Валентина (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Неромантическая комедия Александра Баршака о нескольких парах, которые переживают кризис в любовных отношениях. Все возлюбленные рано или поздно сталкиваются со сложностями. Самый романтичный день в году приготовил героям ряд серьезных испытаний. Смогут ли они сохранить свои чувства, несмотря ни на что? Или не справятся с бурей эмоций и разойдутся? Настоящая любовь преодолеет любые препятствия, даже если стрела Купидона случайно попала не туда...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «День слепого Валентина»

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