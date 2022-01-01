День слепого Валентина (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Неромантическая комедия Александра Баршака о нескольких парах, которые переживают кризис в любовных отношениях. Все возлюбленные рано или поздно сталкиваются со сложностями. Самый романтичны�й день в году приготовил героям ряд серьезных испытаний. Смогут ли они сохранить свои чувства, несмотря ни на что? Или не справятся с бурей эмоций и разойдутся? Настоящая любовь преодолеет любые препятствия, даже если стрела Купидона случайно попала не туда...
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Александр
Баршак
- Актёр
Максим
Виторган
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Марина
Петренко
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актёр
Юрий
Чурсин
- Актриса
Наталья
Земцова
- Актриса
Валентина
Мазунина
- ЮЭСценарист
Юрий
Эпштейн
- Сценарист
Александр
Баршак
- Продюсер
Марина
Петренко
- АНПродюсер
Алексей
Неклюдов
- ТВПродюсер
Татьяна
Венгерова
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рогов
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- ЕБМонтажёр
Евгения
Бахарева
- ОБКомпозитор
Олег
Белов