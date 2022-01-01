День слепого Валентина (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Неромантическая комедия Александра Баршака о нескольких парах, которые переживают кризис в любовных отношениях. Все возлюбленные рано или поздно сталкиваются со сложностями. Самый романтичны�й день в году приготовил героям ряд серьезных испытаний. Смогут ли они сохранить свои чувства, несмотря ни на что? Или не справятся с бурей эмоций и разойдутся? Настоящая любовь преодолеет любые препятствия, даже если стрела Купидона случайно попала не туда...



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