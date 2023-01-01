Биография

Александр Баршак – режиссер, сценарист, продюсер, актер. Родился в Москве 28 февраля 1978 г. Известен публике своими режиссерскими работами, сыграв первую по-настоящему крупную роль в своем же фильме «Мой любимый призрак» (2018 г.). Александр родился в семье инженеров, что сначала повлияло на выбор профессии – в 1994-1996 гг. он учился в МЭИ, откуда ушел в 1997 г. в Школу-студию МХАТ. После все-таки завершил инженерное образование в МЭИ (в 2002 г.), а затем окончательно избрал профессию режиссера, окончив ВКСР. Женат на Юлии Баршак (с 2004 г.). Сыну Дмитрию в 2020 г. исполнилось 16 лет. Творческий путь режиссера начался в 1996 г. на телеканале «ТВ-6», а продолжился на «СТС». Одна из значимых работ – директор кинофестиваля «Новое кино. XXI век». Широкой зрительской аудитории хорошо знакомы фильмы Александра Баршака. Среди них детская музыкальная сказка «Золушка 4х4. Все начинается с желаний...» (2008 г.). Следующей стала историческая драма-притча «Кедр пронзает небо» (2011 г.). Продолжили успешную фильмографию сказочная комедия «12 месяцев» (2013 г.) и современная комедия «День выборов – 2» (2015 г.). Зрители хорошо приняли мини-сериал «Все еще будет» (2017 г.). Крупнейшей работой последних лет стала мистическая комедия «Мой любимый призрак» (2018 г.), в которой Баршак выступил режиссером и исполнителем одной из главных ролей. В 2020 г. приступил к работе над драмой «Остров Юрьева».