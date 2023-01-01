Юрий Чурсин
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 11 марта 1980 г. (45 лет)
Биография
Юрий Анатольевич Чурсин – российский актер театра и кино. Обладатель многих премий и наград, среди которых «Триумф», «Чайка», «Звезда театрала». Актер Юрий Чурсин появился на свет 11 марта 1980 года в Карагандинской области в семье военного. По окончанию школы выбрал направление для дальнейшего обучения и поступил на актерский факультет Высшего театрального училища им. Щукина. После успешного окончания был принят в труппу Государственного академического театра имени Щукина, где он играл роли в различных спектаклях. Вся его жизнь посвящена карьере актера, поэтому каждая роль отыгрывалась Юрием очень качественно. Роли Юрия Чурсина были самыми разнообразными. Он играл вначале второстепенные и эпизодические роли, но позже стал получать главные и добился колоссального успеха. В самом начале он был заинтересован только в театральных постановках, но позже начал сниматься в фильмах и телесериалах. Впервые он был замечен в сериале «Неудача Пуаро», который выпущен в 2002 году. После этого Юрия заметили многие режиссеры и начали приглашать в различные киноленты. С этого момента у актера началась бурная карьера, которая продолжается и по сегодняшний день. Также ему иногда предоставляется возможность сниматься в рекламных роликах.
Фильмография
Актёр
- 8.4
День слепого Валентина2022, 107 минБесплатно
- 8.4
Мерзлая земля2022
- 7.4
Красная Шапочка2022, 96 мин
- 8.4
Настя, соберись!2021
- 8.7
Кто-нибудь видел мою девчонку?2020, 95 минБесплатно
- 7.9
Мафия: Игра на выживание2015, 84 минБесплатно
- 9.1
Карина Красная2013Бесплатно
- 7.5
Суперменеджер, или Мотыга судьбы2010, 78 мин
- 9.2
Глухарь в кино2010, 86 мин
- 6.6
Короткое замыкание2009, 95 минБесплатно
- 7.7
Изображая жертву2006, 100 минБесплатно