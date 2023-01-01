Биография

Юрий Анатольевич Чурсин – российский актер театра и кино. Обладатель многих премий и наград, среди которых «Триумф», «Чайка», «Звезда театрала». Актер Юрий Чурсин появился на свет 11 марта 1980 года в Карагандинской области в семье военного. По окончанию школы выбрал направление для дальнейшего обучения и поступил на актерский факультет Высшего театрального училища им. Щукина. После успешного окончания был принят в труппу Государственного академического театра имени Щукина, где он играл роли в различных спектаклях. Вся его жизнь посвящена карьере актера, поэтому каждая роль отыгрывалась Юрием очень качественно. Роли Юрия Чурсина были самыми разнообразными. Он играл вначале второстепенные и эпизодические роли, но позже стал получать главные и добился колоссального успеха. В самом начале он был заинтересован только в театральных постановках, но позже начал сниматься в фильмах и телесериалах. Впервые он был замечен в сериале «Неудача Пуаро», который выпущен в 2002 году. После этого Юрия заметили многие режиссеры и начали приглашать в различные киноленты. С этого момента у актера началась бурная карьера, которая продолжается и по сегодняшний день. Также ему иногда предоставляется возможность сниматься в рекламных роликах.