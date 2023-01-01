Карина Красная
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Карина Красная

Карина Красная (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.12013, Карина Красная 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Первая любовь Карины оказывается несчастливой. Еe парень Миша, виновный в гибели пешехода, позволяет Карине взять вину на себя и рвeт с ней отношения. Неожиданно Карина получает предложение о замужестве от приятеля еe отца – влиятельного и зрелого мужчины, хозяина часовой мастерской. Разочаровавшись в своих иллюзиях, девушка выходит замуж за человека, которому есть что скрывать.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Карина Красная»

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