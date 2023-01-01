Биография

Алексей Коряков — российский актер. Родился в Омске 12 июня 1987 года. Обучаясь в элитной школе родного города, Алексей параллельно играл в драматическом театре омского лицея. Переехав в Москву, юноша сразу поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 2008 году, а с 2010 года стал выступать на сцене театра «Сатирикон». Первый опыт в большом кино Алексей Коряков получил на съемках фильмов «Сестренка» 2007 года и «Пассажиры» 2008 года. Более заметные роли достались актеру в сериалах «Общая терапия 2» и «Преподаватель». Среди самых рейтинговых проектов Корякова «Оффлайн» Кирилла Плетнева и фантастический детектив «Тайна Лилит».