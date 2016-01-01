Нелегкое счастье (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Мы в ответе за тех, кого приручили», - убеждена молодая воспитательница интерната Анна Сергеевна, которая привела в свой дом девочку Лиду из неблагополучной семьи. Полная благих намерений, Анна Сергеевна открыла перед ней мир домашнего уюта, мудрых книг и прекрасной музыки. Шли годы… Из дево�чки Лиды выросла девушка, в интернате не своя, в чужом доме - гостья. И все убеждения Анны Сергеевны рушатся в один момент, когда она замечает, что ее родной сын Сергей влюбился в интернатовскую замарашку…



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