WinkСериалыКарина Красная1-й сезон1-я серия
Карина Красная (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12013, Карина Красная. Серия 1
Мелодрамы12+
Сезоны и серии
- 12+47 мин
Карина Красная
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+46 мин
Карина Красная
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+46 мин
Карина Красная
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+47 мин
Карина Красная
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+47 мин
�Карина Красная
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+46 мин
Карина Красная
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+46 мин
Карина Красная
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+47 мин
Карина Красная
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Первая любовь Карины оказывается несчастливой. Еe парень Миша, виновный в гибели пешехода, позволяет Карине взять вину на себя и рвeт с ней отношения. Неожиданно Карина получает предложение о замужестве от приятеля еe отца – влиятельного и зрелого мужчины, хозяина часовой мастерской. Разочаровавшись в своих иллюзиях, девушка выходит замуж за человека, которому есть что скрывать.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- ЕЛРежиссёр
Евгений
Лаврентьев
- Актриса
Марина
Коняшкина
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актёр
Юрий
Чурсин
- АБАктёр
Антон
Батырев
- Актёр
Алексей
Коряков
- НБАктриса
Наталья
Батрак
- Актёр
Григорий
Калинин
- СКАктриса
Светлана
Корчагина
- ТГАктёр
Тим
Гетц
- НСАктёр
Николай
Сахаров
- ПГСценарист
Павел
Гельман
- АИСценарист
Андрей
Ивашкин
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- АМСценарист
Александр
Молчанов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИППродюсер
Илья
Папернов
- ВВХудожник
Валентин
Вырвич
- ПКОператор
Павел
Кулаков
- НРКомпозитор
Николай
Романов